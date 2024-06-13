أول رد من «البيئة» على قطع أشجار حديقة المريلاند.. الوزيرة توضح

نفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ما تم تداوله خلال الأيام الماضية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول قطع أشجار حديقة المريلاند، قائلة إن الأيام الأخيرة لم تشهد أي قطع للأشجار بحديقة الميرلاند، وذلك بعد معاينتها أكثر من مرة خلال الشهر الماضي، وعقب ورود شكوى بتاريخ 17 مايو الماضي بقطع أشجار في الحديقة.

توجيهات عدم قطع الاشجار

وقال الوزيرة في بيان، إن الوزارة أصدرت توجيهاتها بعدم تنفيذ أي أعمال تقليم أو تهذيب للأشجار داخل حديقة الميرلاند إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الشكوى التب وردت إلى الوزارة بتاريخ 17 مايو الماضي، التي أفادت بقطع مسئولو حديقة الميرلاند الأشجار بإحدى المناطق بالميرلاند تمهيداً لإقامة عدد من المقاهى والكافتيريات.

وبعد الاستمرار في نشر صور أخرى لقطع الأشجار بالحديقة، وجهت الوزارة بإرسال لجنة عاجلة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى يوم 10 يونيو الجاري، وعدد من الكيميائين للمكان للمتابعة واتخاذ ما يلزم، حيث تم مقابلة مسئولي المشتل والحديقة، وتبين أن المنطقة محل الشكوى هي عبارة عن مساحة من الأشجار، غير الممهدة ولها خطة تطوير لإنشاء مسطحات خضراء وممشي للأفراد والدراجات فقط، ولم يتم تنفيذ أي أنشطة تجارية بها.

عمليات تقليم الأشجار متوقفة

كما اتضح للجنة أن عمليات التقليم بالمنطقه متوقفة وأنواع الأشجار المتواجدة بها من نوع «فيكس نتدا - فيكس بنجامينا _أكاسيا _بونسيانا - كافور» وأن أعمال التقليم والتهذيب السابقة تمت نتيجة لكبر حجم الأشجار وخوفا من سقوط الأفرع، فضلا عن أن بعض الأشجار بها أمراض، وبالتالي كان لابد من تنفيذ أعمال التقليم والتهذيب للأشجار.