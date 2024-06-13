الجامع الأزهر ينظم أكبر مائدة إفطار.. 5 آلاف وجبة للوافدين في يوم عرفة

أعلن الجامع الأزهر الشريف، تنظيم مائدة تتكون من 5000 وجبة إفطار للطلاب الوافدين، وذلك وفقًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، في التاسع من ذي الحجة الموافق يوم وقفة عرفات.

تحضيرات الأزهر لاستقبال الصائمين

وأنهت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، جميع التحضيرات اللازمة لاستقبال الصائمين، حيث جرى تعزيز درجات الاستعداد القصوى، وإتمام الجاهزية من خلال نظام عمل متكامل يعمل على مدار الساعة، وشملت التحضيرات تكثيف عمليات التطهير والتعقيم، وتنظيم عملية الدخول والخروج، وتوزيع وجبات الإفطار، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي يقدمها الجامع الأزهر.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أنه تم الانتهاء من إعداد الأماكن المخصصة لتناول طعام الإفطار داخل الجامع الأزهر مع تخصيص أماكن للرجال وأخرى للسيدات.

مبادرة إفطار الطلاب الوافدين

وفي السياق نفسه، قال الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، إن مبادرة إفطار الطلاب الوافدين تأتي في إطار الدور الإنساني والديني والتعليمي الذي يقوم به الأزهر في خدمة ورعاية أبنائه الوافدين ضيوف مصر وسفرائه في بلدانهم حول العالم، وإدخال الفرحة في قلوبهم وإشعارهم أنهم في بلدهم.