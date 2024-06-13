انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف في كفر الشيخ غدا

تنطلق فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة كفر الشيخ، غدًا الجمعة، التي تستهدف مساجد مركز ومدينة الحامول، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف تنطلق بـ10 مساجد بمركز ومدينة الحامول، وتضم 10 علماء عبارة عن 5 علماء من الأزهر الشريف، و5 علماء من وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعاً حول موضوع «دين الإنسانية في أسمى معانيها.. حرمة الدماء والأموال والأعراض.. في ضوء خطبة حجة الوداع وفضل صيام عرفة لغير الحاج».

أسماء مساجد القافلة الدعوية

وأوضح «بسيوني»، أنّ القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف تنطلق بمساجد «البنا بقرية البنا، والعنتر آوي، والخيرين بالحامول، وعباد الرحمن بعزبة الشركة، والخد، والقرن، وتل منصور بقرية قليني، والتوحيد ع البيلي بقرية المناوفة، ومحمد الدسوقي بقرية قليني، والرحمة بقرية المناوفة»، مشيرًا إلى أنّه سيُشارك في القافلة مع الشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير شؤون الإدارات بالمديرية، بجانب علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.