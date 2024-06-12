البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف بعيد الأضحى

أجرى البابا تواضروس الثاني، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وعبر البابا خلال الاتصال، عن أمنياته الطيبة للإمام الأكبر ولجميع الإخوة المسلمين بالسعادة والخير، والسلام في كل أنحاء العالم.

ومن جهته، شكر شيخ الأزهر البابا على تهنئته متمنيًّا له موفور الصحة والخير ولكل المصريين.

كما أرسل البابا تواضروس برقية تهنئة للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكذلك برقية تهنئة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.