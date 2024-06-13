ارتفاع إصابات الاحتلال الإسرائيلي إلى 6 جنود بعد هجوم حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح متوسطة، وآخر بجروح طفيفة بنيران صديقة نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على شمال إسرائيل، وإجلاء الجنود المصابين لتلقي العلاج الطبي، حسبما أفاد موقع صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلي الناطق باللغة الإنجليزية، وبذلك يرتفع عدد المصابين نتيجة عمليات المقاومة اللبنانية لـ6 أشخاص اليوم الخميس.

محاولات اطفاء النيران التي سببتها صواريخ حزب الله

وفي سياق متصل، مازالت قوات الإطفاء تحاول السيطرة على النيران التي اشتعلت في 15 موقعا مختلفا نتيجة لقصف المقاومة اللبنانية صواريخ وإطلاقها طائرات مسيرة تحمل متفجرات لشمال دولة الاحتلال.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال انضم لجهود مكافحة النيران خاصة بعدما عجزت قوات الإطفاء عن السيطرة على الحرائق والتي زاد من صعوبتها موجة ارتفاع الحرارة التي تضرب المنطقة مما زاد من سرعة اشتعال النيران.

حزب الله أطلق عشرات الصواريخ

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فإن حزب الله اللبناني أطلق عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل وتسببت هذه الصواريخ في اشتعال الحرائق نتيجة لعدم نجاح نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي في التصدي لها.

وأصيب 4 أشخاص بشظايا نتيجة لصواريخ المقاومة اللبنانية، ومازلت جهود طواقم الاطفاء جارية لاطفاء الحرائق.