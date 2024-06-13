حرائق إسرائيل.. جيش الاحتلال يحاول حصار نيران الشمال وموجة حارة تزيد اشتعالها

لا تزال الحرائق مشتعلة في المواقع الرئيسية بشمال إسرائيل، بعد وابل من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي شنها حزب الله من لبنان، وسط حالة جوية سيئة إذ تضرب موجة حارة على غير العادة شمال دولة الاحتلال.

جيش الاحتلال ينضم لجهود مكافحة الحريق

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن متحدث باسم خدمات الإطفاء والإنقاذ في دولة الاحتلال، أن الجهود تركز على الحرائق المشتعلة في غابة بيريا في الجليل الأعلى، بالإضافة إلى عدة مواقع في هضبة الجولان، بالقرب من كاتسرين وكيدمات تسفي.

وانضمت قوات أخرى من جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات الأمن المحلية بالإضافة إلى هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية إلى قوات الإطفاء للعمل على حصار النيران ومنع امتدادها.

15 حريقا في شمال إسرائيل

واشتعل 15 حريقا شمال إسرائيل بسبب صواريخ المقاومة اللبنانية، التي فشلت أنظمة الدفاع الجوي للاحتلال وقبته الحديدية في إسقاطها، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات على الحدود بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال.

وأطلقت المقاومة اللبنانية 40 صاروخًا ومسيرة عبرت الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة «شمال إسرائيل»، واعترضت القبة الحديدية العديد منها، وسقط بعضها، ما تسبب في 15 حريقا على الأقل، وإصابة 4 من المستعمرين بجروح طفيفة حسبما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست».