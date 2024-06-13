زيلينسكي: وقعنا أقوى اتفاق أمني بيننا وبين الولايات المتحدة منذ استقلال أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير زيلينسكي، توقيع أقوى اتفاق أمني بين أوكرانيا والولايات المتحدة منذ استقلال أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأمني مع أمريكا، سيدعم قطاع صناعة الأسلحة الأوكراني.

أضاف زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، أن اتفاق أوكرانيا مع واشنطن، يتضمن حصولها على طائرات F-16، وأنظمة جديدة من باتريوت، فضلا عن أسلحة حديثة ومتطورة، لافتًا إلى أن الاتفاق مدته 10 سنوات، ويضمن تعزيز أمن أوكرانيا وقواتها، ويعمل على ضمان السلام.

وتابع: «نؤكد أهمية الاتفاق الأمني بين أوكرانيا والولايات المتحدة في مجال الاستخبارات، والاتفاق الأمني بين كييف وواشنطن، يمثل جسرا لأوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو».

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن الاتفاق الأمني يتضمن عقوبات على روسيا، ويحملها مسؤولية الحرب التي تشنها ضد أوكرانيا.