قمة السبع تقرض أوكرانيا 50 مليار دولار باستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة

اتفق زعماء مجموعة السبع، خلال القمة التي انعقدت في إيطاليا اليوم الخميس، على منح أوكرانيا قرضاً جديداً بقيمة 50 مليار دولار باستخدام فوائد الأصول الروسية التي جمَّدتها الحلفاء الغربيين كرد على الحرب في أوكرانيا وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى رفض كشف هويته.

قرض لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية

وقال المسؤول الأمريكي إن مجموعة السبع توصلت إلى تفاهم سياسي على أعلى مستوى، وسيتم تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا هذا العام.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن أوكرانيا ستكون قادرة على استخدام تلك الأموال لدعم ميزانيتها العسكرية، ولأغراض إنسانية وإعادة الإعمار.

كما أشار إلى أن الأصول الروسية المجمدة ستظل كما هي في الوقت الراهن ولن يتم المساس بها، ولكن يمكن الاستيلاء عليها إذما كان هناك إرادة سياسية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية الفكرة في قمة مجموعة السبع هي استخدام هذه الأموال لتقديم مزيد من المساعدة وبشكل أسرع عبر قرض ضخم مسبق سيتم سداده في نهاية المطاف من الأرباح المستقبلية، للأصول الروسية.

ووافق الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا العام، على استخدام عائدات فوائد أصول البنك المركزي الروسي التي تم تجميدها المقدرة بنحو 280 مليار دولار.