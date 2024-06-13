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غارة إسرائيلية على بلدة جناتا في قضاء صور جنوبي لبنان

كتب:

أحمد العانوسي
11:39 م | الخميس 13 يونيو 2024
جنوب لبنان - أرشيفية

جنوب لبنان - أرشيفية

أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على بلدة جناتا قضاء صور جنوبي لبنان.

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