غارة إسرائيلية على بلدة جناتا في قضاء صور جنوبي لبنان كتب: أحمد العانوسي 11:39 م | الخميس 13 يونيو 2024 جنوب لبنان - أرشيفية أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على بلدة جناتا قضاء صور جنوبي لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاحتلال الإسرائيلي: طائراتنا استهدفت البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان وزير الخارجية العراقي: أي هجوم على جنوب لبنان سيشكل خطرا كبيرا على المنطقة بن جفير: حجج نتنياهو انتهت.. ولا يمكن الرد على صواريخ جنوب لبنان بعمليات محدودة «القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي يستهدف عددا من البلدات جنوب لبنان إصابة مسعف جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على ساحة بلدة مركبا جنوب لبنان جنوب لبنان الاحتلال بقلم أحمد العانوسي