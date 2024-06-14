جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مبنى في جناتا الفلسطينية

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى من ثلاثة طوابق في جناتا الفلسطينية، على بعد 20 كيلومترا من الحدود مع لبنان، ما أدى إلى انهياره، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار مراسل القناة، إلى تحليق للطائرات المسيرة في قضاء صور ومناطق محيطة ببلدة جناتا في جنوب لبنان، وتشويش واضح للاتصالات، مؤكدًا وجود أطفال من بين الجرحى في استهداف مبنى في بلدة جناتا بقضاء صور.