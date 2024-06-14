تحرك نووي أمريكي خلف الأسطول الروسي.. هل تقع الكارثة؟

بعد يوم من دخول مجموعة بحرية هجومية تابعة للأسطول الروسي في ميناء هافانا بدولة كوبا، والتي أثارت جدلًا واسعًا وقلقًا داخل واشنطن، وصلت غواصة أمريكية أخرى تعمل بالطاقة النووية وسريعة الهجوم إلى خليج جوانتانامو في كوبا، لتثير قلقًا متزايدًا بشأن احتمالية نشوب صراع بين أكبر قوتين في العالم.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية، في بيان، إن المدمرة الأمريكية «يو إس إس هيلينا» كانت في خليج جوانتانامو شرق كوبا، حيث توجد قاعدة أمريكية هناك، في إطار زيارة روتينية للميناء، مشيرة إلى أنه تم التخطيط مسبقًا لموقع السفينة وعبورها.

واشنطن تزعم: التحرك ليس له علاقة بروسيا

لكن بالرغم من ميعاد وصول المدمرة أو الغواصة الأمريكية في نفس وقت وصول المجموعة الروسية، زعم أحد المسؤولين إن تحركات «هيلينا» كانت مقررة قبل أن تعلم الولايات المتحدة بخطط الانتشار الروسية، وأكد أيضًا أن البحرية لا ترى سببًا لتغيير النشاط الروتيني المخطط له سابقا ردًا على النشاط الروسي في المنطقة.

محاولة لإرسال رسالة قوة إلى الكرملين

لكن توقيت وصول غواصة نووية أميركية إلى كوبا، في حين تتواجد سفن حربية روسية في هافانا، يُنظر إليه باعتباره محاولة أخرى لإرسال رسالة تركد قوة واشنطن إلى الكرملين، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وتخطط السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية لمتابعة الأسطول البحري الروسي الذي يزور المنطقة إذا عبر منطقة البحر الكاريبي وأبحر إلى فنزويلا، كما هو متوقع، حسبما صرح مسؤولان أمريكيان لصحيفة ميامي هيرالد الأمريكية.

وقامت السفن الأمريكية - بما في ذلك ثلاث مدمرات وسفينة لخفر السواحل وطائرة استطلاع بحرية - بمراقبة الأسطول الروسي عن كثب أثناء دخوله نصف الكرة الغربي وأبحر على بعد 30 ميلًا من ساحل فلوريدا في طريقه إلى هافانا.

استخدام رد فعل كبير

وبحسب مسؤولون أميركيون، قالوا إن روسيا أرسلت الأسطول إلى المنطقة لإجراء تدريبات بحرية روتينية، لكن إدراج غواصة نووية في عملية النشر، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ نهاية الحرب الباردة، دفع إدارة الرئيس الأمريكي إلى استخدام رد فعل كبير.