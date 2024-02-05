خريطة القواعد الأمريكية في 150 دولة حول العالم.. اليابان تضم أكبر عدد من الجنود

يزداد التوتر في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وتعد القواعد الأمريكية هدفًا رئيسيًا لبعض الجماعات المسلحة بالشرق الأوسط، فما حكاية القواعد الأمريكية ومتى بدأت؟

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وفي أعقاب الحرب الباردة، بدأت واشنطن في إنشاء القواعد الأمريكية في جميع أنحاء العالم، وبدأت في التوسع بعد حرب الخليج الثانية في الشرق الأوسط، بحجة ما تسميه «الحرب الكونية على الإرهاب»، وفقًا لما نشرته شبكة سكاي نيوز.

150 دولة بها قواعد عسكرية أمريكية

توجد 800 قاعدة عسكرية أمريكية في أكثر من 70 منطقة حول العالم، وأكثر من 150 دولة في القارات كافة، وتتنوع بين قوات برية وبحرية وجوية، حسب بيانات واشنطن العسكرية.

وتعمل واشنطن، ضمن استراتيجيتها العسكرية وتعزيز وجودها في منطقة المحيطين الهادي والهندي وشرق آسيا، إذ نشرت في جزيرة جوام التي تقع غرب المحيط الهادئ، وبها 6 آلاف جندي في قاعدتين جوية وبحرية، وهناك 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، بهدف حماية المصالح الكورية الجنوبية والمصالح الأمريكية في شمال شرق آسيا.

اليابان.. بها أكبر عدد للقوات الأمريكية

وأكبر عدد حاليًا من القوات الأمريكية موجود في اليابان، ويزيد عن عدد الجنود عن 50 ألفا، ومنذ نهاية الحرب الباردة، يوجد نحو 34 ألف جندي أمريكي في ألمانيا، كضمانة أمنية لجمهورية ألمانيا وحلقة وصل سياسية أساسية بين البلدين.

وبحسب مواقع عسكرية أمريكية نقلت عنها «سكاي نيوز»، تحتفظ واشنطن بنحو 900 عسكري شمال شرق سوريا، بعد أن حصرت وجودها في قواعد استحدثتها كنقاط ارتكاز عسكرية لقواتها حول آبار النفط شرق سوريا.

2500 عسكري أمريكي في العراق

وفي العراق أبرمت واشنطن اتفاق ينص على رحيل القوات الأمريكية الموجودة هناك منذ الحرب الباردة وحرب الخليج، وبقى نحو 2500 عسكري أمريكي.

وتقع أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط بدولة قطر، وهي قاعدة العديد الجوية والتي تم إنشاؤها عام 1996، وتعد مقرًا للقيادة الوسطى الأمريكية، ومقرًا لمركز القوات الجوية المشتركة، وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية الوسطى.

كما توجد قواعد أمريكية في البحرين والكويت والإمارات، تضم عددًا من الجنود، والآليات والمقاتلات العسكرية الأمريكية.