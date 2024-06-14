أسعار البیض الیوم الجمعة 14-6-2024 في الأسواق والمحال

شهدت أسعار البيض اليوم الجمعة 14-6-2024 استقرارا كبيرا في الأسواق، إذ يعد البيض أحدى أهم المنتجات الغذائية في كل بيت مصري، ودائما ما تحرص الأمهات على شرائه نظرا لقيمته الغذائية العالية.

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأبيض اليوم كتسليم أرض المزرعة مبلغ الـ150 جنيها، ويصل المنتج كسعره النهائي للمستهلك ما بين 155 لـ160 جنيهًا، وفق الشعبة العامة للدواجن لبورصة الدواجن.

أسعار البیض الأحمر

وأفادت بورصة الدواجن بأن سعر كرتونة البيض الأحمر سجلت كتسليم أرض المزرعة مبلغ الـ151 جنيهًا، فيما تصل للمستهلك النهائي بسعر156 جنيها.

أسعار البیض البلدى

أما سعر كرتونة البيض البلدي تسليم أرض المزرعة سجل 155 جنيها، فيما يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 160 و165 جنيها.

بورصة البیض الیوم

وبهذا يكون سعر كرتونة البيض في الأسواق ما بين 160و165 جنيها بكل أنواع البيض الموجودة في الأسواق من بيض بلدي وأبيض وأحمر، بينما جاء متوسط سعر البيضة اليوم ما بين 5 و5.5 جنيه.