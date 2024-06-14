«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يوسع المواجهة مع حزب الله على الحدود اللبنانية

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن هناك تصعيد خطير غير مسبوق خلال الساعات القليلة الماضية، وقبل قليل، سُمع دوي إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية.

إصابة 20 شخصا في استهداف مبنى سكني

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء في برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان حبيبة عمر وشروق وجدي، أن المؤشرات تشير إلى أن هذه العمليات جزء من الرد على عملية «جناتة» بقضاء صور في الساعات الأخيرة من مساء أمس، والتي أدت إلى إصابة أكثر من 20 شخصا جراء استهداف مبنى مكون من 3 طوابق، وسقوط شهيدة جراء هذه العملية.

قصف عدة مناطق في لبنان

وأشار إلى أن قضاء صور يتعرض على مدار الأيام القليلة الماضية إلى عمليات قصف منازل وعمليات اغتيالات في مناطق متفرقة، ففي الثلاثاء الماضي كانت بلدة جوية هدفا لمسيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالأمس كانت بلدة جناتة هدفا لمسيرات جيش الاحتلال.