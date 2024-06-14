حزب الله يحول شمال إسرائيل إلى جحيم بـ150 صاروخا.. ماذا حدث؟ (فيديو)

مع تصاعد وتيرة التوترات بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي بدأت منذ العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وارتفعت حدتها بعد عملية اغتيال نفذتها إسرائيل ضد عناصر حزب الله، تحولت مستوطنات شمال إسرائيل إلى جحيم بعد إطلاق وابل من الصواريخ أشعل النيران في المنطقة.

ونفذ حزب الله أمس الخميس 12 عملية متنوعة تجاه أهداف إسرائيلية في مناطق مختلفة، كما أطلقت الصواريخ تجاه مستوطنة بيريه والتي اشتعل فيها حريق هائل استهدف مناطق عدة بالمستوطنة، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

عاجل حزب الله اللبناني يحول مستوطنه بيريه إلى قطعه من الجحيم بعد إطلاق دفعه صاروخيه pic.twitter.com/Rr1c10EUSd — موسكو MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) June 13, 2024

حزب الله يطلق 150 صاروخًا

وقال حزب الله إنه أطلق 150 صاروخًا وقذائف كبرى، إلى جانب نحو 30 طائرة مسيرة، والتي أدت إلى اشتعال نيران كثيفة، بينما تعمل رجال الإطفاء والإنقاذ على إخماد النيران التي لا تزال مستمرة حتى الآن.

درجات الحرارة العالية أدت إلى زيادة حدة النيران

وأدت درجات الحرارة العالية إلى زيادة حدة النيران، في وقت يعمل فيه 15 فريقا من الإطفاء على السيطرة عليها، كما استهدف الحريق أيضًا مناطق الغابات المنتشرة بشكل كبير شمالي إسرائيل، وأدى إلى إصابات بعض سكان شمالي إسرائيل، كما أعلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعض الشوارع في مستوطنات اشتعلت النيران فيها بشكل غير مسبوق.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الحرائق التي اشتعلت في المنطقة الشمالية من دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تنطفيء منذ نحو 5 أيام.