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حزب الله يحول شمال إسرائيل إلى جحيم بـ150 صاروخا.. ماذا حدث؟ (فيديو)

كتب:

محمد عبدالعزيز
03:21 ص | الجمعة 14 يونيو 2024
حرائق شمال إسرائيل

حرائق شمال إسرائيل

مع تصاعد وتيرة التوترات بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي بدأت منذ العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وارتفعت حدتها بعد عملية اغتيال نفذتها إسرائيل ضد عناصر حزب الله، تحولت مستوطنات شمال إسرائيل إلى جحيم بعد إطلاق وابل من الصواريخ أشعل النيران في المنطقة.

ونفذ حزب الله أمس الخميس 12 عملية متنوعة تجاه أهداف إسرائيلية في مناطق مختلفة، كما أطلقت الصواريخ تجاه مستوطنة بيريه والتي اشتعل فيها حريق هائل استهدف مناطق عدة بالمستوطنة، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

حزب الله يطلق 150 صاروخًا

وقال حزب الله إنه أطلق 150 صاروخًا وقذائف كبرى، إلى جانب نحو 30 طائرة مسيرة، والتي أدت إلى اشتعال نيران كثيفة، بينما تعمل رجال الإطفاء والإنقاذ على إخماد النيران التي لا تزال مستمرة حتى الآن.

درجات الحرارة العالية أدت إلى زيادة حدة النيران

وأدت درجات الحرارة العالية إلى زيادة حدة النيران، في وقت يعمل فيه 15 فريقا من الإطفاء على السيطرة عليها، كما استهدف الحريق أيضًا مناطق الغابات المنتشرة بشكل كبير شمالي إسرائيل، وأدى إلى إصابات بعض سكان شمالي إسرائيل، كما أعلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعض الشوارع في مستوطنات اشتعلت النيران فيها بشكل غير مسبوق.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الحرائق التي اشتعلت في المنطقة الشمالية من دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تنطفيء منذ نحو 5 أيام.

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