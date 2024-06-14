حدث ليلا.. حرائق لا تنطفئ في إسرائيل وأنباء عن اغتيال شخصية مهمة من حزب الله

تستمر الأحداث في الشرق الأوسط دون توقف، خاصة مع تصاعد وتيرة التوترات بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الحدود بين البلدين، آخرها، كان إعلان قناة «القاهرة الإخبارية» أنباء عن اغتيال الرئيس التنفيذي لحزب الله، وهو هاشم صفي الدين، دون التأكد من صحة ذلك حتى الآن.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم مبنى في بلدة جناتا شمالي صور في الجنوب اللبناني، ردًا على الهجمات التي يشنها حزب الله على شمال إسرائيل، واستهدفت إسرائيل منزلًا أدى إلى سقوط مدنيين، منهم شهيدين و10 جرحى، كما تحلق الطائرات الإسرائيلية بشكل كثيف للمسيرات جنوب لبنان.

من هو هاشم صفي الدين؟

والقيادي هاشم صفي الدين هو الرئيس التنفيذي لحزب الله وأحد القادة البارزين، وهو ابن خالة حسن نصر الله، ومن المتوقع أن يؤدي اغتياله إلى اتساع الصراع أكثر بين حزب الله وإسرائيل.

نيران شمالي إسرائيل مستمرة

ويواصل رجاء الإطفاء في دولة الاحتلال الإسرائيبلي إخماد النيران التي اندلعت في العديد من مستوطنات شمالي إسرائيل بسبب صواريخ حزب الله، وبحسب وسائل إعلام عبرية، فالنيران يصعب السيطرة عليها، ومستمرة في الاشتعال منذ الساعات الأولى من مساء أمس الخميس وحتى الآن، وتزداد سوءًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

جماعة الحوثي تستمر في هجماتها

واستمرارًا لتصاعد الأحداث في الشرق الأوسط، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعرض ناقلة بضائع مملوكة لأوكرانيا للقصف للمرة الثانية خلال 24 ساعة بواسطة صاروخ تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أيضًا في بيان آخر أن الحوثيين أطلقوا صاروخي كروز مضادين للسفن تجاه ناقلة بضائع في خليج عدن، وأبلغت السفينة عن وقوع أضرار وحرائق على متنها والطاقم يواصل إخماد النيران.

بايدن: حماس العقبة الوحيدة أمام وقف إطلاق النار في غزة

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن العقبة الوحيدة التي تحول دون تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة هي رفض حماس التوقيع عليها، وفقًا لـ«القاهرة الإخبارية».

برنامج إيران النووي

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أنها تواصل التنسيق مع الشركاء والحلفاء، وهم مستعدون لزيادة الضغط على إيران في حال استمر عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي، كما صُدر تقرير أمس الخميس عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوضح أن إيران تهدف لمواصلة توسيع برنامجها النووي بطرق ليس لها أغراض سلمية يمكن تصديقها.

اتفاق أمني بين واشنطن وكييف

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس الخميس اتفاقًا أمنيًا ثنائيًا مدته 10 سنوات يهدف إلى تعزيز دفاع أوكرانيا ضد روسيا وتقريب أوكرانيا من عضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بحسب «رويترز».

وقال مسؤولون إن الاتفاق، الذي تم توقيعه على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا، يهدف إلى إلزام الإدارات الأمريكية المستقبلية بدعم أوكرانيا، حتى لو فاز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية نوفمبر المقبل.