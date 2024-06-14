الاتحاد الأوروبي: نسعى للضغط على إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار بغزة

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميجيل، إن الاتحاد يسعى عبر القنوات الدبلوماسية، إلى الضغط على إسرائيل وحماس، لقبول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف ميجيل: «دول أوروبا بمجلس الأمن صوتت لصالح وقف إطلاق النار في غزة، على الرغم من انقسام الدول الأعضاء».

وتابع: «الصراعات على مستوى العالم وصلت إلى ذروتها، بسبب غياب آلية تنفيذ القرارات لدى مجلس الأمن، وندعم جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار بغزة».