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«القاهرة الإخبارية»: «حماس» تطالب ببدء وقف إطلاق النار من المرحلة الأولى

كتب:

منة شبانة
08:55 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
غزة

غزة

قال إعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤولين، إنّ حركة حماس تطالب بأن يبدأ إعمار قطاع غزة في المرحلة الأولى من صفقة التبادل وليس الثالثة، كما أنها تطالب ببدء وقف إطلاق النار من المرحلة الأولى، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف الإعلام أنّ حركة حماس ترفض أي معارضة إسرائيلية على أسماء كبار الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم.

وقال مسؤول إسرائيلي: «هذا هو الجواب الأكثر تطرفا الذي يمكن أن تعطيه حماس ردا على مقترح وقف إطلاق النار، ومن الواضح أن الضغوط الأمريكية لم تنجح، ومن الصعب البدء بالمفاوضات في ظل هذه الظروف».

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بقلم منة شبانة