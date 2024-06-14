«الوطنية للقضاء على ختان الإناث»: نسعى للقضاء على هذه الجريمة بشكل نهائي

جددت اللجنة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث التزامها بمواصلة جهودها بكل قوة للقضاء على هذه الجريمة في حق فتياتنا اللاتى يمثلن أمل الوطن ومستقبله، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، والذي يوافق 14 يونيو من كل عام.

اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث

وقالت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في بيان صدر عنها منذ قليل: «على الرغم من انخفاض نسب إجراء هذه الجريمة بفضل جهود اللجنة وشركاؤنا على مدار خمس سنوات إلا أننا نطمح ونعمل بكل قوة للقضاء عليها بشكل نهائي.. إعمالا وتنفيذًا للقانون.. حماية لحياة بناتنا».

القضاء على الختان

وتحتفل الدولة المصرية باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث في 14 يونيو من كل عام، وتمثل هذه المناسبة فرصة للتحدث بجرأة حول هذه الجريمة، وتوعية الناس بأن ختان البنات ليس مبررًا طبيًا أو دينيًا، ولابد أن عمل كافة الجهات المعنية على حماية الفتيات من هذه الجريمة التي تهدد حياتهن ومستقبلهن.