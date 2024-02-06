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معرض القاهرة الدولي للكتاب

جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في 4 سنوات (انفوجراف)

كتب:

حبيبة فرج
05:46 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
طفلة - صورة أرشيفية

طفلة - صورة أرشيفية

تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث، الذي يحيه العالم في السادس من فبراير من كل عام، أعد المجلس القومي للمرأة «انفوجراف» يكشف عن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ عام 2019 حتى نهاية ديسمبر 2023.

جهود اللجنة الوطنية لمناهضة الختان 

كشف الانفوجراف عن جهود اللجنة الوطنية بالمجلس القومي للمرأة فى أرقام، جاءت كما يلي:

- إجمالي ما نفذته اللجنة منذ بداية إنشائها، عدد 6033 نشاطا

- الأنشطة استهدفت 108,633,748 تواصل توعوي مع (62,118,497 سيدة/ 36,103,223 رجل/ 10,412,028 طفل)

حملات القومي للمرأة للقضاء على الختان 

- حملات طرق الأبواب 29.103.508

- دورات تدريبية 67.400

- الشكاوي والاستفسارات 6.334

- الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي: 15 نشاط استهدف 78,787,975 وصول لعدد (48,729,439 سيدات / 30,058,536 رجال)

- قوافل توعوية وطبية 18,608

- فعاليات متنوعة 102.848

- قوافل رقم قومي 4.488

- بلاغات خط المشورة 2.214

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