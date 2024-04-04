منها ختان الإناث.. حالات تحرمك من معاش «تكافل وكرامة»

تعمل الدولة المصرية على توفير الدعم والحماية الاجتماعية للأهالي الأكثر احتياجا بطرق مختلفة، من ضمنها معاشات تكافل وكرامة، إذ تهدف إلى الارتقاء بمعيشة الأكثر احتياجا، وصرف هذا المعاش له بعض الشروط وهناك حالات إذا قام بها المواطن تؤدي إلى انقطاع المعاش عنه.

معاش تكافل وكرامة

وقال حسام الدين أمين المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المادة رقم 33 من قانون الضمان الاجتماعي جاءت تتناول عدد من الحالات التي تؤدي إلى انقطاع معاش تكافل وكرامة عن المواطن في حال حدوث أيًا منها، منها أن يحدث تغير في المستوى المعيشي للمواطن المستفيد من المعاش بالتالي يصبح خارج حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

حالات الحرمان من معاش تكافل وكرامة

كما لفت إلى أن التزوير في البيانات التي يتقدم بها المواطن من أجل الحصول على المعاش يؤدي إلى حرمانه منه، كما أن معاش تكافل وكرامة يتم وقفه عن المستفيد في حال صدور حكم بات ضده وإدانة في جريمة من الجرائم التالية: «التسول، والتعدي على الأراضي الزراعية، وختان الإناث، والتحرش، والاتجار بالبشر، والزواج المبكر».

ومن الأمور التي تؤدي إلى انقطاع معاش تكافل وكرامة عن المواطنين، هي أن يرفض المواطن المستفيد من المعاش وقادر على العمل فرص التوظيف التي توفرها له الجهة الإدارية بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ووصول مرات الرفض لـ3 مرات دون عذر مقبول، ولكن يستثنى من هذا البند الأشخاص ذوي الإعاقة من المستويين الثاني والثالث وكذا أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.