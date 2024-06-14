مجموعة السبع: سنواصل الضغط بشدة على إيرادات روسيا من الطاقة والسلع الأساسية

اتفقت الدول الأعضاء في مجموعة السبع، على مواصلة ممارسة ضغط كبير على إيرادات روسيا من الطاقة والسلع الأساسية الأخرى، بما في ذلك اتخاذ إجراءات بشأن سقف الأسعار.

ووفقًا لمسودة بيان «مجموعة السبع»، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، اجتمعت الدول الأعضاء على تقييد الوصول إلى أنظمتها المالية للكيانات المستهدفة، بما في ذلك الصينية لدعمها جهود الحرب الروسية.

وأكدت مجموعة السبع، في بيانها: «سنواصل اتخاذ الإجراءات ضد الجهات الفاعلة في الصين والدول التي تدعم آلة الحرب الروسية ماديًا»، كما اتفقت على تعهدات بمواصلة الجهود لخفض إيرادات روسيا من المعادن والطاقة، وتوعدوا بفرض عقوبات إضافية على المتورطين في ممارسات خادعة أثناء نقل النفط الروسي.

مسودة بيان مجموعة السبع

وفي مسودة بيان مجموعة السبع، جاء التالي أيضًا:

- نحث طهران على وقف التصعيد النووي ووقف أنشطة تخصيب اليورانيوم المستمرة التي ليس لها مبررات مدنية موثوقة.

- دعوة إيران إلى وقف مساعدة روسيا في الحرب في أوكرانيا وعدم نقل الصواريخ الباليستية والتكنولوجيا ذات الصلة.

- ندعو الصين إلى الامتناع عن اعتماد تدابير لمراقبة الصادرات خاصة فيما يتعلق بالمعادن الحرجة.

- نقل الصواريخ الباليستية من إيران إلى روسيا سيمثل تصعيدا جوهريا وتهديدا مباشرا للأمن الأوروبي.

- مجموعة السبع مستعدة لاعتماد المزيد من العقوبات أو اتخاذ تدابير أخرى ردا على المزيد من المبادرات المزعزعة للاستقرار من جانب إيران.