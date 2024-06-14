8 تطبيقات مميزة لمساعدة أصحاب الهمم على تعلم اللغات.. للكبار والصغار

تطبيقات عديدة تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة، على تعلم المهارات المختلفة بطريقة تتناسب مع قدرتهم البدنية، منها التطبيقات الإلكترونية لتعلم اللغات المختلفة أو النطق السليم، إذ تسهل عليهم طرق التواصل مع الآخرين، وإكسابهم المهارات اللغوية التي تتيح لهم فرص عمل، ويمكن الاستعانة بها في المنزل، لضمان الراحة وعدم التنقل إلى الأماكن المخصصة لتعلم اللغات.

تقول الدكتور إسراء إبراهيم، استشاري تخاطب وتعديل السلوك، إن تطبيقات تعلم اللغات لذوي الاحتياجات الخاصة، توفر العوامل التحفيزية التي تثير الانتباه، وتمكنهم من الوصول إلى أكبر قدر من المرونة وزيادة القابلة في التعلم، وتساعد على التعلم بشكل أكثر فاعلية بالأسلوب الذي يساعدهم ويقلل من التوتر والقلق المصاحب للتعلم الجماعي لذوي الهمم.

وعن إمكانية استخدام هذه التطبيقات، تنصح إسراء، بضرورة وجود أحد الوالدين أثناء استخدام الطفل للتطبيق ومتابعته باستمرار، وحمايته من مشاهدة الإعلانات الضارة، وتكرار الكلمات معه ليسهل عليه حفظها.

أهم التطبيقات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة

نستعرض أهم التطبيقات التي تساعد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة على تعلم اللغات بشكل أفضل، بحسب ما ذكر موقع «connection academy»:

1- تطبيق Proloquo 2 Go:

تطبيق تواصل مصمم للأفراد غير القادرين على النطق والمصابين بالتوحد ومتلازمة داون والشلل الدماغي، وهو أداة اتصال يومية ويساعد على بناء المهارات اللغوية.

2- تطبيق ABC Kids:

من التطبيقات التي يساعد الأطفال على التعلم والتعرف على الحروف ونطقها، وهو مناسب لأطفال المدارس الابتدائية، وفي مراحل تعلمهم الأولى.

3- Starfall:

تطبيق موجه للطلاب الذين يعانون من التوحد من مرحلة ما قبل الدراسة إلى الصف الثالث، ويقدم مجموعة من المواضيع التنموية التي يتوقع أن يواجهها الطالب في المدرسة، ويقدم كيفية التعامل معها باستخدام الألعاب والأغاني والأنشطة الرقمية.

4- i can:

تطبيق تعليمي مصمم للمساعدة في تطوير المهارات الاجتماعية والعاطفية والرعاية الذاتية والمعرفية والأكاديمية، للطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وهو مناسب للطلاب الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 14 عاما.

5- تطبيق Reading Rockets:

من التطبيقات التي تحتوي على مكتبة واسعة من الدروس المختصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتركز على الطلاقة واللغة الشفوية والوعي الصوتي وفهم المحتوى المقروء، بالإضافة إلى اكتساب مهارات القراءة والكتابة.

6- Into The Book:

موقع إلكتروني يعمل على توفير الأنشطة الجذابة لفهم القراءة باللغتين الإنجليزية والإسبانية، ويستفيد منه الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في المرحلة الابتدائية من تعليمهم، وتقديم مقاطع فيديو قصيرة مدتها 15 دقيقة لتعلم استراتيجيات القراءة المهمة، مثل تصور الموضوعات المقروءة وتلخيصها.

7- تطبيق Storyline Online:

يعد هذا التطبيق من أفضل التطبيقات المساعدة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من صعوبات كثيرة للتعلم مثل: صعوبة القراءة، إذ يقدم التطبيق محتوى التعلم من خلال عرض فيديوهات مجانية لقراءة كتب الأطفال بصوت عالٍ، ما يعمل على تطوير مهارات القراءة والكتابة لديهم من خلال اتباعهم النص.

8- تطبيق Mind Node

يساعد هذا التطبيق الأطفال المصابون بفرط الحركة وصعوبات التعلم في تصور أفكارهم بشكل أفضل، من خلال استخدام الخرائط الذهنية، التي تساعدهم في تنظيم أفكارهم ومعلوماتهم الكثيرة والمتداخلة.