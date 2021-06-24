جامعة أسوان تعلن قواعد قبول الطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة

ترأس الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، مجلس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم، بحضور عدد من عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ومدير عام إدارة شئون التعليم والطلاب.

وقال القائم بأعمال رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، إن الاجتماع ناقش أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021، إلى جانب العديد من الضوابط التي تنظم العملية التعليمية بمختلف الكليات، كما وافق المجلس على ضوابط قبول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من «المكفوفين، المعاقين، الصم والبكم، طلاب الدمج»، للعام الجامعي المقبل، كما تمت الموافقة على ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس والتحاقهم بنظام الانتساب العام بالكليات التي تطبق هذا النظام وفقا للوائح الداخلية للعام الجامعي 2022/2021، وأشار «عثمان»، إلي أن المجلس وافق على قواعد قبول طلاب وخريجي الثانوية العامة الذين لم يستكملوا إجراءات القيد خلال العام الماضي.

ندوة تثقيفية

وكانت جامعة أسوان عقدت الندوة التثقيفية احتفالات بذكرى تأسيس هيئة الرقابة الادارية، بالتعاون مع جامعة أسوان، تحت عنوان «تطور دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية»، والتي تتواكب مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في 25 يونيو 1964 .

حضور الندوة من الجامعة والرقابة الإدارية

حضر الندوة الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان والعميد أحمد الشريف رئيس مكتب هيئة الرقابة الادارية بأسوان، والعقيد هيثم سلام من هيئة الرقابة الإدارية والمقدم أحمد صبري من مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسوان وبحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.