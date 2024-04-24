علامات تدل على إصابة طفلك بطيف التوحد.. «خدي بالك»

اضطراب طيف التوحد مرض يصاب به الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، يؤدي إلى حدوث قصور في أداء المهارات الوظيفية اليومية، وقد يؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، ما يؤدي إلى حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي.

ويستعرض هذا التقرير، الأعراض التي تدل على إصابة الطفل باضطراب طيف التوحد.

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن طيف التوحد، مشيرة إلى أنه عبارة عن اضطراب نمائي يظهر في السنين الأولى من العمر، وينتج عنه مشاكل في مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي.

أعراض اضطراب طيف التوحد

هناك العديد من الأعراض التي تدل على إصابة الطفل بمرض اضطراب طيف التوحد، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان والتي جاءت منها:

- التأخر في اللغو والقدرة على التحدث.

- مواجهة مشاكل في التواصل غير اللفظي.

- عدم القدرة على التعبير بالإشارات.

- تكرار الحركات بشكل مستمر.

- ينزعج الطفل من بعض الأصوات والإضاءات العادية ولا يستطيع التعايش معها.

-لا يحب أن يحتضنه أحداً أو التلامس الجسدي.

- يبدو كأنه لا يسمع ولكن قدراته السمعية سليمة.

- لا يهتم بمن حوله.

- قد لا يظهر شعوره بالألم إذا أصيب بأذى.

- يرتبط بالأشياء وليس بالأشخاص.

وزارة الصحة والسكان

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن كيفية التعايش مع اضطراب طيف التوحد، وأهمية الاكتشاف المبكر، حيث يساعد ذلك في تحسين مهارات التواصل للطفل، مضيفة أنه لا توجد أدوية تعمل على تحسين طيف التوحد، ويمكن التعايش معه من خلال برامج علاجية لتنمية السلوك والمهارات.