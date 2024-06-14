باحث سياسي: دخول إسرائيل في حرب مع لبنان نتائجه غير محسومة

قال أمير مخول، الكاتب والباحث السياسي، إن الجبهة اللبنانية لا تعد هدفا بالنسبة للمفهوم الاستراتيجي الإسرائيلي في هذه المرحلة، وهناك تقديرات بأنه لا يمكن التكهن في حيثيات مثل هذه الحرب إذا فتحت كحرب شاملة ولا بنتائجها على المستوى الاستراتيجي.

معارضة الولايات المتحدة لاستمرار الحرب على غزة

وأضاف مخول، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية،: «هناك قناعة بأن مربط الفرس يكمن في غزة من خلال التوصل إلى صفقة، والجبهة الشمالية قد تدفع الأمور إلى صفقة في غزة، لأنه لا يمكن لإسرائيل في هذه المرحلة الخوض في حرب غير محسوبة».

وتابع: «كما أن الولايات المتحدة تعارض بشكل كبير ما يحدث في غزة، لأنها قد تتحول لحرب إقليمية تؤثر على أولوياتها الانتخابية الداخلية والاستراتيجية عالميا، وخاصة على أوكرانيا ومنطقة الخليج العربي وعلاقتها مع الصين».

تفاقم الأزمة الداخلية الإسرائيلية

ولفت إلى أن الأزمة الداخلية الإسرائيلية تتفاقم، لكن الحكومة حتى الآن متماسكة، وبدأت هناك علامات تصدع داخل الحكومة اليمينية، وباتت الحكومة أضعف من ذي قبل.