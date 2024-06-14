روسيا تتوعد الناتو.. وبوتين يمد يد السلام لأوكرانيا بشروط جديدة

علقت روسيا على قرار الناتو بإمداد أوكرانيا بـ50 مليار دولار من فوائد الأموال الروسية المجمدة لدى بنوك دول غربية، إذ قال بوتين إن خطط الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بقروض باستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة في الخارج، سرقة، ولن تمر دون عقاب.

روسيا تحذر الناتو بأن أي دولة يمكن ان تقع لتجميد أموال مماثل

قال الرئيس الروسي، خلال اجتماع مع مسؤولي وزارة الخارجية، إن الطريقة التي تعامل بها الغرب مع موسكو، تظهر أن أي دولة يمكن أن تقع ضحية لتجميد أصول مماثل، مضيفًا: «لقد أصبح من الواضح لجميع الدول.. أن أصولها واحتياطاتها، بعيدة عن أن تكون آمنة بالمعنى القانوني والاقتصادي للكلمة، ويمكن لأي شخص أن يكون التالي في صف المصادرة من الولايات المتحدة والغرب».

بوتين يوجه رسالة للناتو ويعلن اقتراح سلام حقيقي مع أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي آخر لكييف والناتو مجددا، استعداد موسكو للمفاوضات، مشترطًا سحب القوات الأوكرانية من كامل أراضي المناطق الجديدة في روسيا وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه، ضمن حدودها الإدارية التي كانت قائمة لحظة دخولها في قوام الدولة الأوكرانية.

كما تشدد روسيا على ضرورة تخلي أوكرانيا عن نيتها الانضمام إلى حلف الناتو، وبمجرد الإخطار رسميا بالتخلي عن خطط الانضمام إلى الناتو، ستصدر روسيا على الفور أمرا بوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، مطالبًا أوكرانيا بأن تكون دولة محايدة، وخارجة عن أي تكتل وخالية من الأسلحة النووية، وأن تخضع لنزع السلاح واجتثاث النازية.