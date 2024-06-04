الناتو يستعد لروسيا بقوات أمريكية.. وواشنطن تطلق صاروخا لتأكيد الجاهزية النووية

تشتعل قارة أوروبا بعد القرار الأمريكي الأخير بالسماح لكييف بضرب العمق الروسي باستخدام الأسلحة الأمريكية لأول مرة منذ بدء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهو قرار كان له الكثير من التداعيات خلال الأيام الأخيرة، في أعقاب ذلك، يستعد حلف الناتو لحرب أوروبية كبرى مع روسيا، بحسب «التليجراف» البريطانية.

ويعمل حلف شمال الأطلسي «الناتو» حاليًا على تطوير ممرات برية، وذلك من أجل نقل القوات والمدرعات الأمريكية إلى الخطوط الأمامية، في حال وقعت الحرب التي تدق طبولها هذه الفترة.

ممر بري للجنود الأمريكيين

والممر البري سيكون مخصصا للجنود الأمريكيين، وبعد اكتماله، سيهبطون في أحد المواني، ويرجح أنه ميناء روتردام الهولندي، ثم سيتحركون عبر طرق لوجستية مخصصة ومُعدة مسبقًا لمواجهة أي هجوم من قوات الجيش الروسي، كما ستنقلهم القطارات عبر ألمانيا ثم إلى بولندا.

حلف الناتو يحذر

ويحذر كبار حلف الناتو من نشوب صراع كبير وحرب مع موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما طلب «الناتو» من حكومات الدول الغربية الإعداد جيدًا للصراع مع روسيا خلال الأعوام القادمة.

الأمر لم ينته عند هذا فقط، بل أيضًا في حال تعرضت القوات لهجوم روسي، أو تدمير مواني أوروبا، سيتم استخدام مواني إيطاليا أو اليونان أو تركيا، ثم نقلها عبر سلوفينيا وكرواتيا إلى المجر، وهي دولة حدودية مع أوكرانيا، كما يجري وضع خطط جديدة أيضًا لنقل القوات عبر مواني البلقان، وكذلك النرويج والسويد وفنلندا، وجميعها دول حدودية مع كييف.

تجربة إطلاق صاروخ باليستي ضمن استعدادات نووية

ونفذت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، من قاعدة فاندربيرج الجوية، وهي جزء من الأنشطة الأمريكية التي تختبر خلالها مدى جاهزيتها النووية، وإثبات أن نظام الردع آمن وفعال، وستطلق أمريكا أيضًا صاروخًا آخر يوم 6 يونيو الجاري، أي بعد يومين.