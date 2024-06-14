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الإرشاد الزراعي الرقمي.. تواصل «ديجيتال» ومعلومات «أون لاين»

جلسات عبر «السوشيال ميديا» لتطوير منظومة الزراعة في مصر

كتب:

أحمد ماهر أبوالنصر
09:19 م | الجمعة 14 يونيو 2024
الإرشاد الزراعي الرقمي

الإرشاد الزراعي الرقمي

تبذل قطاعات الدولة جهوداً مضنية فى سبيل إيجاد حلول علمية لتراجع دور المرشد الزراعى، نظراً لقلة أعداد المرشدين الزراعيين وعدم قدرتهم على التجول فى كافة ربوع مصر، ومن هنا جاء التفكير فى طريقة يمكن من خلالها ربط الخبير الزراعى بالفلاح، على أن تكون هذه الوسيلة متاحة لجميع المواطنين.

وهنا بدأ الحديث عن الإرشاد الرقمى الذى يتم من خلاله فتح جلسات حوارية «أون لاين» عبر تطبيقات السوشيال ميديا الحديثة، بين المزارعين وخبراء الزراعة حول تطوير المنظومة الزراعية وتشخيص أمراض النبات ووضع برامج علاجية لها.

«الوطن» تفتح ملف الإرشاد الزراعى الرقمى، وترصد وجود عدد كبير من المنصات الإلكترونية التى تسهل نقل المعلومة من المرشد الزراعى إلى المزارع، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على المنظومة الزراعية فى مصر.

وأشاد عدد من الخبراء بجهود الدولة فى هذا الملف المهم، الذى زادت أهميته خلال الآونة الأخيرة لدوره الكبير فى توجيه المزارعين إلى أصناف عالية الجودة من التقاوى، تزيد من أرباحهم، وتقلل من تكاليف الزراعة، لأن التحول الرقمى فى الإرشاد الزراعى فتح نوافذ جديدة ومتعددة لنقل المعلومة الإرشادية.

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