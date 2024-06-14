رئيس «الإرشاد الزراعي»: نقدم الاستشارات الزراعية وننشر التوصيات والإرشادات عبر «واتساب»

أكد د. علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن القطاع يقدم الاستشارات الزراعية وننشر التوصيات والإرشادات عبر «واتساب».

نفذنا العديد من الحقول الإرشادية للنهوض بالمحاصيل.. وحققنا طفرة بتكثيف التواصل مع المزارعين

وقال «عزوز» فى حوار لـ«الوطن» إن القطاع واكب التكنولوجيا الحديثة بالتوسع فى الخدمات الرقمية وتحفيز المزارعين على الاستفادة منها ونفذ العديد من الحقول الإرشادية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وحقق طفرة بتكثيف التواصل مع المزارعين.. وإلى نص الحوار:

ما أبرز النجاحات التى حققها القطاع فى مجال توحيد الجهود لاستغلال الإمكانات المتاحة؟

- حققنا نجاحات متتالية فى مجال التنسيق حيث تم توحيد كافة الجهود الإرشادية من خلال التعاون مع مركز البحوث الزراعية والاتحادات واللجان النوعية، وكان للقطاع دور مهم فى نشر أصناف مميزة من التقاوى المعتمدة والمنتقاة، مبكرة النضج قليلة استهلاك المياه، مقاومة للأمراض والآفات والتغيرات المناخية، وتم تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، واستخدام الميكنة الزراعية الحديثة وتطوير نظم الرى الحقلى واستخدام نظم الرى الحديث.

كيف واكب الإرشاد الزراعى التكنولوجيا الحديثة؟

- من خلال التوسع فى خدمات الإرشاد الزراعى الرقمى، ضمن سياسة التحول الرقمى التدريجى والممنهج فى تقديم الخدمات الإرشادية الزراعية جنباً إلى جنب مع الإرشاد التقليدى والحملات القومية للمحاصيل الاستراتيجية.

وتم توظيف وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة فى نشر المعلومات الإرشادية والتوصيات الفنية، واستقبال الاستفسارات والرد على المزارعين، حيث تم إنشاء صفحة رسمية لقطاع الإرشاد الزراعى على موقع التواصل الاجتماعى، فضلاً عن إنشاء العديد مجموعة رئيسية على تطبيق «واتس آب»، يتم من خلالها نشر كافة التوصيات والإرشادات والمعلومات ومتابعة الاستفسارات وتقديم الاستشارات الزراعية.

وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المهتمين بالشأن الزراعى، حيث تضم المجموعات مديرى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى بجميع المحافظات، ومديرى عموم الإرشاد الزراعى، والمكافحة، ومديرى المحطات البحثية والتجارب، وكافة المعنيين بالإرشاد الزراعى على مستوى الجمهورية، ويتم من خلال مديرى عموم الإرشاد نشر المعلومات والإرشادات إلى الإدارات التابعة لهم والوصول تدريجياً إلى الجمعيات الزراعية ونشرها للمزارعين.

كيف يتم تقديم الدعم الفنى والتدريبى للمزارعين؟

- أعددنا البرامج الإرشادية والتدريبية فى مجالات الإنتاج الزراعى، مع الاهتمام بالبرامج الخاصة بمناطق الاستصلاح والزراعات المحمية وتدوير وإعادة استخدام المخلفات الزراعية، حيث تم تنفيذ العديد من الأيام التدريبية للأخصائيين والمهندسين الزراعيين إلى جانب طباعة وإصدار النشرات الفنية لتوعية وإرشاد المزارعين بالتوصيات الفنية الزراعية، للمساهمة فى حل المشكلات التى تواجههم وطرق التغلب عليها.

من خلال طباعة الصحيفة الزراعية، بمتوسط 165 مقالاً سنوياً فى صورة توصيات فنية إرشادية ومقالات بحثية فى كافة مجالات الإنتاج الزراعى، فضلاً عن إصدار النشرات الفنية حول المحاصيل الزراعية المختلفة والإنتاج الحيوانى والممارسات الزراعية الحديثة، ومجلة الإرشاد الزراعى، والنشرات الإرشادية الصادرة عن الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومجلة الإرشاد الزراعى فى الأراضى الجديدة، وتم رفع كفاءة وتطوير وحدات عرض إصدارات الثقافة الزراعية، فى مركز البحوث الزراعية ومديريات وكليات الزراعة.

حملات ترشيد استخدام المياه فى الزراعة مهمة.. كيف تعاملتم مع هذا الأمر؟

- فى مجال المساهمة فى حملات ترشيد استخدامات المياه فى الزراعة تم تنفيذ تجميعات إرشادية لمحاصيل القمح، الذرة الشامية، الأرز فى المحافظات وتم تنفيذ أيام حقل لتوعية المزارعين بأهم الممارسات الزراعية الجيدة لزراعة القمح، الذرة الشامية، الأرز وتم تنفيذ أيام حصاد المحاصيل فى المحافظات المختلفة.

ومن خلال هذه الأنشطة قدمنا الخدمات الإرشادية إلى جانب تحديث وابتكار أساليب متطورة لعرض التوصيات الفنية الشهرية للمحاصيل المختلفة بالوسائل السمعية والبصرية بالتنسيق مع المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية، والتوسع فى نشرها من خلال التطبيقات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وبثها عبر قناة مصر الزراعية والقنوات الفضائية والمحلية ووسائل الإعلام المختلفة.

الحفاظ على البيئة

أثمرت جهود قطاع الإرشاد الزراعى عن تحقيق أهداف السياسة العامة للدولة فى المحافظة على البيئة والتخلص نهائياً من السحابة السوداء والاستخدام الاقتصادى الأمثل للمخلفات الزراعية وبخاصة قش الأرز عن طريق تحويله إلى سماد عضوى وأعلاف غير تقليدية، بالإضافة إلى استخدامات أخرى عديدة، تم إعداد خطة للاستفادة من المتبقيات والمخلفات الزراعية تتضمن الأهداف النواتج المتوقعة والمتطلبات الداعمة والأنشطة الداعمة، والأنشطة الرئيسية ومناطق التنفيذ وفى إطارها تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والندوات الإرشادية وتوزيع نشرات إرشادية.