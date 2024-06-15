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حظك اليوم برج الأسد السبت 15-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:23 ص | السبت 15 يونيو 2024
حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد

يتميز مواليد برج الأسد بالشخصية الجذابة والمرحة ولديهم اهتمامات موسعة ولا يحبون السطحية والنظر للأمور دون تعمق، وهم محبوبون من الآخرين ولهم طلة مبهجة تعطي روحًا للمكان الذي يتواجدون فيه، ويتمتعون بهدوء الأعصاب وربما لا يهتمون بمشاعر الآخرين.

ومن مشاهير برج الأسد، فريد شوقي وأحمد عز ورامي عياش، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الأسد السبت 15-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

يحمل لك هذا اليوم مزيجًا من التحديات والفرص في العمل يا برج الأسد، لذا تقبل أي مهام أو مشاريع تأتي في طريقك لأنها من المرجح أن تظهر مهاراتك وإصرارك، وكن منفتحًا للتعاون.

حظك اليوم برج الأسد حظك علي الصعيد العاطفي

حياتك الرومانسية تحت الأضواء اليوم، وهو يوم مثالي للتعبير عن مشاعرك ورغباتك لشريكك، والوقت المناسب للخروج والتعرف على أشخاص جدد.

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بقلم صفية النجار