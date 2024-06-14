حسام زكي: اجتماع قريب في جامعة الدول العربية لوقف الحرب السودانية

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أننا نقوم بتحركات سياسية ولقاءات كثيرة لوقف الحرب على غزة، مشيرا إلى أن الوضع الفلسطيني استراتيجيا موقفهم في صعود والاحتلال في هبوط.

حرب غزة كشفت السقوط الأخلاقي للغرب

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية «إيمان أبوطالب» في برنامجها «بالخط العريض» على «قناة الحياة»، أن حرب غزة كشفت السقوط الأخلاقي للغرب والديمقراطية المزيفة لهم، مؤكدا أن مصر تلعب دورا أساسيا لرأب الصدع بين الأطراف الفلسطينية.

مصر أكثر الدول استقبالا للنازحين من السودان

وأشار إلى أن حرب السودان منسية إعلاميا فقط ولكنها ليست منسية بالنسبة للجامعة العربية، ولدينا اجتماع في القريب العاجل مع دول الوسطاء لوقف الحرب في السودان وهي حرب حزينة ومؤسفة، موضحا أن المجاعة تهدد السودان بسبب تدمير المحاصيل الزراعية، متابع أن مصر أكثر الدول استقبالا للنازحين من السودان.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة الساعة الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.