حكم تقبيل الحجر الأسود.. «الإفتاء» تحسم الجدل

حكم تقبيل الحجر الأسود، من الأمور التي حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حولها، ردا على سؤال ورد إليها، موضحة أن الحجر الأسود أشرف أحجار الدنيا، وأعظم جزء في البيت الحرام، إذ لا شيء من الجنة في الأرض غيره، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنْ حِجَارَةِ الْجَنَّةِ».

حكم تقبيل الحجر الأسود

حول حكم تقبيل الحجر الأسود، قالت «الإفتاء»: إن مكانة الحجر الأسود في قلوب المسلمين عظيمة، ورغبتهم في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بملامسته وتقبيله بالغة؛ حبًّا في التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم، ورغبة في ملامسة موضع لامسته يد وفم النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وأضافت في حكم تقبيل الحجر الأسود، أن الشرع الشريف حث على تقبيل الحجر الأسود واستلامه، إلا أنه قيد ذلك بمنع الإيذاء، فإذا ترتب عليه إيذاء للنفس أو للغير لم يكن مستحبًّا، لأن التحرز من الإيذاء واجب، ولا يصح ترك الواجب لفعل المستحب، ويكتفي الحاج أو المعتمر حينئذ بأن يستقبل الحجر ويشير إليه، ثم يُقَبِّل يده، أو ما أشار به إليه.

تقبيل الحجر الأسود

تابعت الدار في حكم تقبيل الحجر الأسود، أنه تواردت النصوص على فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، إذ روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن»، والمحجن: عصا منحنية الرأس.

وروى الإمام مسلم في «الصحيح»، عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن».

تقبيل الحجر الأسود مستحب

ولفتت الإفتاء في حديثها حول حكم تقبيل الحجر الأسود، إلى أن تقبيل الحجر الأسود من المستحب، وحفظ النفس من الواجب، لذا قيد الشرع استحباب تقبيل الحجر الأسود، بألا يعرض المسلم نفسه أو غيره للإيذاء، كالإيذاء من التزاحم المنهي عنه، واحتمالية تعرض المسلم للعدوى حين تقبيله له في ظل انتشار وباء كورونا هو إيذاء أشد من إيذاء التزاحم؛ لما قد يترتب عليه من مخاطر على حياته وحياة غيره، واستحب الشرع لمن لم يقدر على تقبيله أو ملامسته، الإشارة إليه، ولو من بعيد وتقبيل المشار به، ومن هنا ينبغي على الحاج والمعتمر ترك تقبيل الحجر الأسود وملامسته في حال انتشار الوباء والاكتفاء بالإشارة إليه كلما أمكن ذلك؛ حرصًا على السلامة، ومنعًا للإيذاء، وتقديمًا للواجب على المستحب.