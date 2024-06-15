مصر تدخل موسوعة «جينيس» بـ4 أرقام قياسية لأكبر محطة معالجة مياه في العالم

احتفلت القوات المسلحة، بحصول محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي على 4 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس»، والتي جرى تنفيذها في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستغلال مياه الصرف الزراعي المهدرة وغير المستغلة للتغلب على العجز المائي.

ودخلت محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، موسوعة «جينيس» كأكبر منشأة لمعالجة المياه في العالم، من حيث السعة والقوة التشغيلية، بمساحة تتخطى 320 ألف مربع، والتي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعي واستصلاح الأراضي وتحالف عدد من كبرى الشركات الوطنية، وأكبر محطة لمعالجة المياه فى العالم من حيث السعة والقوة التشغيلية بقدرة 86.8 متر مكعب في الثانية، وأكبر مساحة لطلاء الإيبوكسي في المباني والتي بلغت مساحة التغطية فيها أكثر من 520 ألف متر مربع ، وأكبر محطة لمعالجة الحمأة بقدرة جبارة تصل إلى 670.01 كيلو جرام في الثانية.

حضر الاحتفال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد علي العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلو وكالة «جينيس» الدولية، وممثلي الشركات المنفذة للمشروع.

وألقى اللواء أحمد علي العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاحتفالية كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مشيراً إلى أن حصول محطة الدلتا الجديدة على هذه الشهادات يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات المشاركة في التصميم والتنفيذ والتشغيل.

وأعرب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عن تقديره لجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكل المشاركين في المشروع، مؤكدا أهميته لبناء مجتمعات متكاملة مستدامة بالمناطق الزراعية الجديدة، من خلال إنشاء مناطق سكنية وحضارية مستدامة، بالإضافة لأعمال الاستصلاح والزراعة.

أشار وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته بالاحتفالية، إلى الجهود المبذولة لتجديد منظومة الري في مصر إلى ما يٌعرف بـ«الجيل الثاني من منظومات الري»، من خلال الترشيد وإعادة التدوير.

وألقت ممثلة موسوعة «جينيس» العالمية للأرقام القياسية، كلمة أعربت فيها عن سعادتها لتقديم الشهادات لهذا المشروع العملاق، متمنية أن تحقق المشروعات المصرية مزيدًا من الأرقام القياسية الجديدة.

واختُمت الاحتفالية بتسليم الشهادات وتكريم الشركات العالمية وتحالف الشركات المنفذة للمشروع.