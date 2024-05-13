مدير جهاز مستقبل مصر: باكورة التنمية في الدلتا الجديدة تمثل 2.2 مليون فدان

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر إنَّ الجهاز يضم عدة من المشروعات الزراعية الموجودة، والباكورة في الدلتا الجديدة، فضلا عن سيناء والسادات والمنيا وبني سويف والداخلة والداخلة والعوينات.

وأضاف «غنام» في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة: «باكورة التنمية كانت في الدلتا الجديدة التي تمثل 2.2 مليون فدان، وهذا ما يبين حجم وضخامة الانفاق الاستثماري في هذا القطاع الزراعي من شبكات ومحطات كهرباء وطرق وأيضا أجهزة محورية وبوسترات وغيرها».

وعن تدرج المساحة المستهدفة للاستصلاح منذ عام 2018 حتى 2024، وما المستهدف في 2027، قال «غنام»: «شركاء التنمية وكل أجهزة الدولة تكاتف من أجل إنجاح هذا المشروع».

وواصل: «المرحلة الأولى من مشروع الدلتا الجديدة كان على المياه الجوفية، بينما المرحلة الثانية تمثلت في معالجة كمياه الصرف الزراعي واستخدمها بدلا من إهدارها وإلقائها في البحر المتوسط».

وأشاد بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في نجاح هذه المشروعات وخاصة موضوع المسار الناقل لأكثر من 166 كيلومترا لمحطة معالجة تقدر بـ7.5 مليون متر مكعب، وهي تعد أكبر محطة في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي، مؤكّدًا «نحن أمام تحدي كبير، وبانتهاء 2025، سوف يكون المسار سالف الذكر مؤمن عليه مساحة زراعية 2.2 مليون فدان».