مدير «مستقبل مصر للتنمية»: مشروع الدلتا الجديدة رؤية شاملة لمجتمع متكامل

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إنّ مشروع الدلتا الجديدة، يأتي من رؤية شاملة لمجتمع زراعي، صناعي، تجاري إضافة إلى بنية تحتية ضخمة وشبكات وطرق سكك حديدية، موضحا أنه يمثل مجتمع عمراني أخضر الذي يتناسب مع فكرة التخلص من الكربون، لأنّه يحتوي على مساحات خضراء كبيرة جدا التي تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف الغنام، خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هذا المشروع يمثل مدينة بيئية قوية جدًا، ينفيذها الجهاز مع أكبر المطورين العقارين، موضحا أن المشروع يحتوي على أقل انبعاثات كربونية، الهدف منه مجتمع أخضر وتنمية شاملة، إضافة إلى كونه مجتمع عمراني جاذب، وتصدير عقار.

وأشار المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إلى أنّ دور الجهاز لم يقتصر على فكرة إقامة مجتمعات عمرانية فقط، ولكنه يعمل على فكرة أصول الدولة غير المستغلة، موضحا أن الجهاز يعمل حالياً على تطوير قرية توت عنخ آمون في محافظة أسوان.