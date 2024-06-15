للأمهات.. أماكن صرف الألبان خلال إجازة عيد الأضحى بالدقهلية

تتطلع الأمهات في محافظة الدقهلية لمعرفة أماكن صرف الألبان على مدار إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تستمر لمدة لنحو أسبوع، ولذلك فقد حددت مديرية الصحة أماكن توزيع الألبان في مختلف المراكز، من أجل تسهيل الإجراءات.

أماكن صرف الألبان في إجازة العيد بالدقهلية

وأشار الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية إلى تحديد أماكن صرف الألبان في الدقهلية كالآتي:

- أيام السبت والإثنين والأربعاء:

- مركز ميت غمر في مركز رعاية طفل ثاني كيت غمر

- في مركز تمي الأمديد: طب أسرة أبو داوود

- في مركز بني عبيد: وحدة الإصلاحات

- في مركز المنزلة: مركز العزيزة

- في مركز ميت سلسيل: في الكفر الجديد

- في مركز بلقاس : في الشوامي

- في مركز طلخا: في رعاية طفل طلخا

- في مركز جمصة: في السوق

- في مركز محلة الدمنة في مركز طب أسرة محلة دمنة

- يوم الأحد والثلاثاء والخميس:

- مركز المنصورة: مركز طب أسرة طناح

- مركز أجا في رعاية طفل أجا

- مركز السنبلاوين في رعاية طفل السنبلاوين

- في مركز دكرنس: داخل مركز طب أسرة دموع

- في مركز منية النصر: داخل مركز ميت عاصم

- مركز الجمالية: داخل عزب الجمالية

- مركز المطرية: داخل وحدة العصافرة

- مركز شربين: داخل وحدة الحصص

- مركز نبروه: داخل وحدة بهوت

الصرف الميكني للألبان بالدقهلية

وشدد مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على تفعيل منظومة ميكنة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة من خلال الوحدات المميزة، إذ كانت الدقهلية هي أول محافظة تطبق المنظومة.