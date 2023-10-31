تفعيل منظومة صرف الألبان المدعمة للأطفال في 18 وحدة صحية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تفعيل منظومة ميكنة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة من خلال الوحدات المميزة، لافتًا إلى أن الدقهلية هي أول محافظة تطبق المنظومة.

تفعيل منظومة ميكنة صرف الألبان

من جهتها، كشفت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي، أنه جرى تفعيل المنظومة في 18 وحدة هي: «البرامون - منية سمنود - أوليله - ميت غريطة - صدقة- دموه - الصلاحات - برمبال القديمة - العزيزة - عزب موسى - كفر الجديد - العصافرة - الحصص - الشوامى - كتامة - بهوت - السلسول - محلة دمنة».

تقييم الحالات المستحقة

من جانبها، أوضحت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، أنه يتم تقييم الحالات المستحقة من خلال 18 لجنة على مستوى الإدارة تحت إشراف الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة حيث يتم إصدار كارت للحالات المستحقة من خلال اللجنة ويتم الصرف الإلكتروني من خلال الوحدات.