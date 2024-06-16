«سناب شات» يقود هالة لمحكمة الأسرة بعد 27 سنة: «مفكر نفسه لسه شباب»

«مفكر نفسه لسه شباب وعيل ومن سن ولادنا».. كانت تلك الجملة تتوسط سبب دعوى خلع عثر عليها خبراء التسوية بين الأرفف، ووسط حالة من الاستغراب لطلب الانفصال بعد 27 عامًا، حاول الجميع التوسط وحل النزاع، لكن «هالة» أصرت على تحويلها للقاضي، مدعية أسبابا عديدة، وروت قصتها التي جعلتها تعاني في صمت سنوات طوال، والجميع يعتقد أنها تعيش في النعيم برفقة الرجل العاقل الذي يحل للجميع مشكلاته، فما القصة التي حكتها لـ«الوطن»؟

سناب شات السبب في الخلع

حياة وردية و3 أولاد ومنزل كبير، عيشة تحلم بها جميع النساء من حولها، كشفت عن سببها هالة قائلة بصوت تمكنت منه نبرة البكاء: إنها تزوجت منه بطريقة تقليدية بعد أن اختار والدها لها ابن صديقه لأنه يعمل مع والده وتحت طوعه حسب تعبيره، ولديه دخل ثابت، ومعجب بها منذ الصغر، لكن على العكس هو لم يلق إعجابها، وشعرت أنها ستعيش معه في عناء، لكن والدها لم يهتم برأيها وتمت الخطبة.

داخل المنزل وجه وفي الخارج وجه آخر، تذكرت هالة صاحبة الـ 50 عامًا، بداية زواجها وطريقة معاملته المهينة لها، وشجاره الدائم معها على كل شيء، وظهرت لها أن طباعه أصعب بكثير مما كانت تتخيله، ونجح في أن يجعلها تكره تواجده في المنزل بسبب عنفه ولسانه السليط، وخلال سنوات عمرها أنجبت منه 3 أولاد، وكانت تحسن معاملته وتربيتهم، ولم يكن في يديها أي شيء آخر، حتى تصور جميع من حولها أنها تعيش حياة مثالية حتى لا يلقي أحد عليها اللوم بأنها هي من أفسدت حياتها الزوجية، وخاصةً والدها.

يوم بعد يوم كُشفت لها الحقيقة، «كنت مفكرة أنه متباهي ومغرور، مجرد راجل عصبي وأناني، وكنت بكتفي بإن ولادي كبروا وبخير، حتى بدأت أحس أنه بيخوني، ولما كنت بحس بكده بكذب إحساسي وبفكر بالمنطق، هل ممكن راجل يخون في السن ده؟ وكنت فاكره إني بحافظ على بيتي، وفي فترة لقيته بقي مهتم بنفسه وشكله وبقي يروج جيم وعنده صحاب كتير، وليه أصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي»، لكن هالة اعتقدت أنه في حالة طبيعية ومجرد اهتمام بالنفس.

رسالة الساعه 2 وعلقة موت

رسالة الساعة الـ 2 صباحًا.. صوت الهاتف لم يهدأ في الليلة التي قضت على الزيجة، فاستيقظت هالة من نومها حتى تخبره، لكنها وجدت ما لا يسرُ بخاطرها، «عامل حساب على سناب شات وبيكلم بنات صغيرة من سن أولادنا، ومفهمهم أنه عنده 30 سنة، اشتعلت النيران في الغرفة وجددت نفسها تحت براثنه، وهي تستغيث منه، وتطلب الطلاق، لكنه رفض»، وفقًا لحديثها.

«قررت أحرك دعوى خلع ضده بعد ما الكل وقف ضدي وبرر فعله حتى أولادي اللي ضيعت عليهم عمري»، حملت دعوى الخلع رقم 804 أحوال شخصية في محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.