أبرز المعلومات عن يسرا الجديدي بعد زواجها من أمير طعيمة

أعلن الشاعر أمير طعيمة، عن زواجه من الفنانة يسرا الجديدي، وذلك عن طريق نشره عدة صور في أثناء احتفالهما بحفل الزفاف، ويأتي ذلك بعد شهرين فقط من طلاقه من جيني كامل.

معلومات عن يسرا الجديدي

وخلال السطور التالية، نستعرض معلومات عن الفنانة يسرا الجديدي بعد تصدرها التريند ومؤشرات البحث على جوجل، خلال الساعات الأخيرة.

يسرا الجديدي فنانة تونسية من مواليد عام 1990، دخلت مجال الفن العام الماضي، وشاركت في مسلسل «الأجهر» أمام الفنان عمرو سعد، والذي عرض ضمن موسم رمضان 2023، وجسدت يسرا خلال أحداث المسلسل دور ياسمين الحوت ابنة أدهم الحوت، والذي جسده الفنان خالد زكي.

كما شاركت في دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل «العتاولة» بطولة الفنان أحمد السقا، وجسدت خلال المسلسل دور زوجة عيسى الوزان، والذي قام بدوره الفنان باسم سمرة خلال أحداث المسلسل، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني.