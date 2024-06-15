«الزراعة»: متبقيات المبيدات يستقبل ويصدر أكثر من 1500 عينة منتجات غذائية

أعلنت الدكتور هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP) التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة استلام العينات وإصدار شهادات بنتائج التحاليل المختلفة، خلال اليوم الأول لإجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أنّ المعمل استقبل وفحص ما يزيد عن 700 عينة.

وأكدت «عبد اللاه»، في بيان، إصدار أكثر من 800 شهادة، منهم ما يزيد عن 1000 عينة ممثلة عن الشحنات الصادرة والواردة، لافتة إلى أن المعمل استقبل عينات من الموالح والعنب والفراولة المجمدة واللحوم ومنتجات الألبان المختلفة، والأعشاب الطبية والعطرية، وتمثل هذه العينات أهم الحاصلات والمنتجات خلال هذا الوقت في الصادرات والواردات.

وأكدت أن المعمل مستمرًا في أداء مهامه طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، وذلك استمرار العمل خلال الإجازات الرسمية طوال العام، لعدم التسبب في تعطيل عمليات التصدير، ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها.

استخدام أحدث الأجهزة

وأشارت إلى أن جميع أقسام المعمل الرئيسية تؤدي كافة المهام المكلفة بها طوال الإجازات الرسمية، إذ يقوم قسم متبقيات المبيدات بفحص العينات المطلوب تحليل متبقيات المبيدات بها، ويقوم هذا القسم بفحص أكثر من 540 متبقيًا، باستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال، كما يتم فحص العينات بأقسام العناصر الثقيلة في الأغذية والسموم الفطرية ومضافات الأغذية وجودة الأغذية والميكروبيولوجي، والملوثات العضوية الثابتة (الدايوكسينات) وكذا ملامسات الأغذية والاستقبال وخدمة العملاء والشئون المالية والإدارية.

يذكر أن المعمل يحلل أكثر من 680 ملوثًا بمختلف الأقسام، ويعتبر «كيوكاب» هو أول معمل معتمد في مصر والشرق الأوسط، في مجال فحص ملوثات الأغذية من الاتحاد الأوروبي في الأيزو 17025 منذ أكثر من 28 عامًا.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، واستكمالاً لدور المعمل الهام في منظومة الرقابة على الصادرات، وبعض الواردات من المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.