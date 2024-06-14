وزير الإسكان يتابع مشروعات الزراعة والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء بالمدن

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات الزراعة والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء بعددٍ من المدن الجديدة، منها دمياط الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان، والسادات، وأسوان الجديدة، وغيرها من المدن الأخرى.

وأكد «الجزار»، في بيان، اليوم الجمعة، ضرورة انتظام أعمال الري والصيانة بكافة المزروعات والمسطحات الخضراء والأشجار بالمدن الجديدة، حفاظًا على الثروة الزراعية بها، وتوفير المتنزهات والمتنفس لسكان المدن الجديدة والمترددين عليها، ولا سيما في فترة الإجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلى أن كل المدن الجديدة، تتمتع بمسطحات خضراء بمساحات كبيرة بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ويزيد حصة الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة، فهناك حدائق بجميع المدن الجديدة، كما أن كل المدن الجديدة التى تتمتع بإطلالة بحرية أو نيلية يتم تنفيذ ممشى أخضر بها ليكون متنزهًا ومتنفسًا لسكانها، وسكان الإقليم الذى تقع فيه.

وفي الإطار نفسه، أوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن قطاع الزراعــــة بالمدينة شهد زراعة أكثر من مليون متر مربع مناطق خضراء، بالإضافة الى الحديقة المركزية بوسط المدينة على مساحة 55 فدانا، وحديقة عامة بمنطقة الساحل بمساحة 7.5 فدان، وأخرى بمركز الحى الرابع بمساحة 3 أفدنة بجانب استمرار أعمال الصيانة الدورية لجميع المناطق الخضراء بالمدينة.

زراعة 12 ألف شجرة مثمرة

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم رفع كفاءة وزراعة مدخل الميناء وكذلك المدخل الغربي الساحلي، كما تم الانتهاء من عملية زراعة وتشجير المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بمواقع سكن مصر بمساحة 39714م2، وتم الانتهاء من عملية زراعة وتشجير المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بمشروع جنة بمنطقة 59 عمارة بالمجاورة 33، ومنطقة 28 عمارة بالمجاورة 34 بالحي السادس، وجارٍ تنفيذ أعمال توريد وزراعة أشجار المحاور الرئيسية الداخلية بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه، وأعمال توريد وزراعة أشجار بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وأعلن المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة السادات، أنه بالنسبة لأعمال الزراعة والتشجير فقد تم زراعة 24 ألف شجرة بالطرق والمحاور، والمسطحات الخضراء على مساحات تقدر بحوالي 1.5 مليون متر موزع عليها عدد من الأشجار، بالإضافة إلى زراعة 12000 شجرة مثمرة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «اتحضر للأخضر»، تم توزيعها على المدارس والجامعات والأندية.

وقال المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن مساحة المتنزهات العامة بالمدينة بلغت نحو 51.83 فدان ومنها حديقة الكفراوي، والمسطحات الخضراء بمساحة 1103.02 فدان، بجانب 6410 أفدنة أحواش زراعية وأشجار مثمرة ومحاصيل بمنطقة الحزام الأخضر.

وأوضح المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة – المشرف على مدينة توشكى، أن إجمالي المسطحات الخضراء بلغ مساحة 187641 متر مربع، وأن إجمالي الأشجار 8139 ، والنخيل 2769 نخلة، والشجيرات بمساحة 10659 مترا مربعا، و تم زراعة 128266 مترا مربعا من الزهور ومغطيات التربة، بجانب تنفيذ عدد 4 حدائق بالمدينة.

تنفيذ حملات صيانة إضافية لرعاية المسطحات الخضراء

وأضاف المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تنفيذ حملات صيانة إضافية لرعاية المسطحات الخضراء بمختلف الأحياء والمناطق، حيث تشمل الأعمال قص النجيل وتقليم الشجيرات، وكذا تكثيف زراعة شتلات الورود على حدود المسطحات وإزالة الغرائب العشوائية وتحريك وتهوية التربة للحصول على أفضل النتائج، وذلك لمساحة إجمالية من أعمال الزراعة والتجميل تبلغ 850 فدانا بها حدائق مفتوحة للتنزه وجزر وميادين.

وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه تم تنفيذ ممشى جمال عبدالناصر، أمام المنطقة السياحية الشمالية الأولى والثانية، والذي يتميز بالبرجولات والأشجار الخيمية المزهرة والزهور، والمسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة، بجانب زراعة 2700 شجرة مثمرة بالتعاون مع المجتمع المدني، بالقطاعين الشمالي والشرقي.

وفي مدينة سوهاج الجديدة، أوضح المهندس محمد عبدالله يوسف، رئيس الجهاز، أن مساحة المسطحات الخضراء بلغت حوالي 125 فدانا، بجانب تنفيذ 3 حدائق مفتوحة بمساحة 11 فدانا، وحديقتين مغلقتين بمساحة 17 فدانا، وزراعة 26 ألف شجرة، وجارٍ تنفيذ وطرح أعمال زراعة ومسطحات خضراء ومغطيات تربة بمساحة إجمالية حوالي 88 فدانا، وسياج شجري بطول 11كم.

ونوه المهندس أيمن رشاد عبدالحميد، رئيس جهاز قنا الجديدة – المشرف على غرب قنا، عن أن المساحات الخضراء بمدينة قنا حوالي ٤٧ فدانا، وعدد الأشجار بها حوالي 5469 شجرة، والتجمع العمراني غرب قنا به 8400 متر مربع مسطحات خضراء، و 1155شجرة.

وأضاف المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن مساحة المسطحات الخضراء بالمدينة «طرق رئيسية داخل الأحياء» بلغت حوالي 3988 فدانا، وهذه المساحة تشمل المناطق المزروعة داخل الكومباوندات بالمدينة، مشيرًا إلى أن نوعية الزراعات بالمدينة مسطحات خضراء وأشجار وشجيرات، بجانب زراعة حوالي 28 ألف نخلة وشجرة.