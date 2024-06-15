«مناخ الزراعة» يكشف عن حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، عن حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا انكسار الموجه الحارة التي تضرب البلاد، بشكل تدريجي خاصة على المناطق الشمالية والوجه البحري والقاهرة، بينما تستمر الموجة الحارة على باقي المناطق.

أوضح أن البلاد تتأثر في الوقت الحالي بكتلة هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا أدى إلى رفع في درجات الحرارة، إذ تشهد البلاد طقسا شديد الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، مشيرا إلى أن درجة الحرارة العظمى المسجلة على الوجه البحري بلغت 45 درجة مئوية أما على صعيد مصر فبلغت 47 درجة في الظل، وفي الشمس تزيد درجة الحرارة من 5 إلى 7 درجات إضافية.

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة

أكد أن مصر سجلت اليوم وأمس أعلى درجة حرارة على مستوى العالم، وهو ارتفاع قياسي في الحرارة بقيم لم تشهدها مصر منذ نهاية الصيف الماضي، كما أن درجات الحرارة شهدت ارتفاعا خلال الليل بلغ ما بين 25- 30 مئوية ليلاً.

شدد «فهيم» على أهمية تناول الخضروات والفاكهة وكميات كبيرة من المياه والبعد عن تناول الأطعمة الدسمة والمخللات والسكريات المرتفعة، مع عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس لفترات طويلة، واستخدام أغطية الرأس المبللة، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.