بعثة المجموعة الإنمائية «SADC» تطلع على التجربة المصرية في التعليم الرقمي

نظمت وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بعثة خاصة بالمجموعة الإنمائية لجنوب أفريقيا، من شأنها نشر التجربة المصرية فيما يخص مجال التعليم الرقمي، في إطار الجهود المبذولة من الوزارة وبلدان الجنوب، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

مصر تستقبل وفود 4 دول من المجموعة الإنمائية

في هذا الإطار، استقبلت مصر وفد وزاري ضم 4 دول للمجموعة الإنمائية خلال زيارة من 7 لـ12 يونيو 2024، حيث هدفت البعثة للتعرف على التجربة المصرية بمجال التعليم الرقمي، ما سيساهم بتطوير دول مجموعة «سادك» لنظمهم التعليمية الرقمية، مثل التجربة المصرية بهذا المجال، ما يدعم الدور الذي تقوم به مصر لدفع التنمية بالقارة الأفريقية.

وجاءت البعثة في إطار الرئاسة المصرية للشراكة الجديدة وتنمية أفريقيا «النيباد»، التي يعد من أهم أولوياتها لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، وتبادل الخبرات بمجال صياغة وتطبيق استراتيجيات التعليم.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البعثة تفعيل للجهود المبذولة مع الشركاء، لتعزيز التعاون الثلاثي، ما سيحقق استفادة وتبادل في الخبرات والمعرفة والتجارب التنموية المنفذة بين مصر ودول القارة، مشيرة إلى أن مصر تعمل بالاستفادة والبناء على علاقاتها القوية مع شركاء التنمية، من أجل تعزيز جهود التنمية في القارة.