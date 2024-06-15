مساعد وزير البيئة: ضوابط لمنع قطع الأشجار.. ولجان للمعاينة قبل تنفيذ أعمال «التهذيب»

أكد محمد معتمد، مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسى، أن وزارة البيئة ملتزمة بحماية الغطاء النباتى وأن قطع الأشجار لا يتم بشكل عشوائى، نافياً فى حوار لـ«الوطن»، ما تم تداوله بشأن قطع أشجار حديقة الميريلاند، موضحاً أن عمليات تقليم الأشجار فى الحديقة تمت بناء على تقييمات فنية لضمان سلامتها.

وأضاف أن حديقة الحيوان بالجيزة لم تشهد أى قطع للأشجار، وإنما تقليم روتينى فى إطار خطة تطوير، رافضاً مزاعم أن قطع الأشجار هو السبب الوحيد لارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة عالمية وتقف وراءها العديد من العوامل، على رأسها انبعاثات الغازات الدفيئة من الدول الصناعية، فإلى نص الحوار:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية شائعات حول قطع أشجار حديقتى الميريلاند و«الحيوان» بالجيزة، فما حقيقة ما تم تداوله؟

- أؤكد فى البداية التزام وزارة البيئة بحماية الغطاء النباتى والتنوع البيولوجى فى مصر، وهناك ضوابط صارمة تستهدف الحفاظ على البيئة ومنع أى ضرر قد يلحق بها، ولا يوجد أى قطع للأشجار فى حديقة الميريلاند، بعد معاينتها أكثر من مرة خلال الشهر الماضى، وذلك بعد ورود شكوى بتاريخ 17 مايو بقطع أشجار الحديقة، كما أصدرت وزيرة البيئة توجيهات صارمة بعدم تنفيذ أى أعمال تقليم أو تهذيب للأشجار داخل حديقة الميريلاند إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الشكوى التى وردت للوزارة، وتبين للجنة المشكلة بعد معاينة المنطقة محل الشكوى أنها عبارة عن مساحة من الأشجار غير ممهدة ولها خطة تطوير لإنشاء مسطحات خضراء وممشى للأفراد والدراجات فقط، ولم يتم تنفيذ أى أنشطة تجارية بها، كما اتضح للجنة أن عمليات التقليم فى المنطقة متوقفة، وأن أعمال التقليم والتهذيب السابقة تمت نتيجة لكبر حجم الأشجار، وخوفاً من سقوط الأغصان، وهناك أشجار مصابة وبالتالى كان لا بد من تنفيذ أعمال التقليم والتهذيب للأشجار.

ماذا عن حديقة الحيوان بالجيزة؟

- تواصلنا مع وزارة الزراعة، التى أكدت أن ما تم هو تقليم للأشجار فى إطار خطة تطوير ورفع كفاءة حديقة الحيوان الجارية، ولا يوجد أى قطع للأشجار كما تم تداوله.

شهدت مصر خلال الأيام الماضية موجات حر شديدة والبعض أرجعها لزيادة أعمال قطع الأشجار، ما رأيك؟

- لا شك أن ظاهرة التغيرات المناخية تُعد تحدياً عالمياً هائلاً، وأنها تُؤثر بشكل كبير على درجات الحرارة على كوكب الأرض، لكن القول بأن قطع الأشجار هو السبب غير دقيق، خاصة أن موجات الحر عالمية فى دول كثيرة وبعضها دول تكسوها الغابات والأشجار، ويُعد ارتفاع درجات الحرارة ظاهرة عالمية تُؤثّر على جميع الدول، وليس على مصر فقط، ولا يُمكن حصر أسباب ارتفاع درجات الحرارة فى قطع الأشجار، فهناك العديد من العوامل التى تُسهم فى ذلك، حيث تُعد الدول الصناعية الكبرى مسئولة عن جزء كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة التى تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، وتعد انبعاثات الوقود الأحفورى من السيارات وغيرها من مصادر الانبعاثات من أهم أسباب تغيرات المناخ، ومن المهم التأكيد على أن مصر اتخذت خطوات إيجابية لزيادة المساحات الخضراء من خلال مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.