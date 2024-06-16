ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وهناك أسر وعائلات كثيرة فقدت أحدا من ذويها هذا العيد، لذلك يبحث العديد خلال الساعات الماضية عن أدعية للمتوفى في عيد الأضحى.

ونستعرض خلال السطور التالية، أفضل الأدعية التي يمكن أن تقدم كهدية للمتوفى في عيد الأضحى:

- اللهم ارحم من كانوا يتشوقون لقضاء العيد معنا وانتهى عمرهم قبل قدومه.

- اللهم برّد عليهم قبورهم وآنس وحشتهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.

- اللهم ارحم روحا لا تعوض ولا تولد من جديد، اللهم في يوم العيد، اللهم في يوم العيد ارحم من عشنا معهم أجمل السنين.

- اللهم ارحم من كان يقضي العيد معنا في الأعوام السابقة وفارقنا.

- اللهم ارحم من لم يدرك العيد معنا واجعل عيدهم في الجنة أجمل.

- اللهم ارحم نفوسًا طيبة فارقت الدنيا وكانت بالأمس بيننا وتمنينا أن يجمعنا العيد سويا.

- اللهم إني أسألك في عيد الأضحى المبارك أن توسع قبور أمواتنا وأن تُدخِل عليهم الضياء والنور والفسحة والسرور وأن تغفر لهم وتعفو عنهم يا أكرم الأكرمين.

- اللهم ارحم أرواحًا كانت تترقب عيد الأضحى وتفرح به واليوم هو في قبره اللهم بشره بالفردوس الأعلى.

- يا رب لنا أحباب كانوا يفرحون بعيدك الأضحى وهم الآن في حبل جوارك انقطع عملهم ولم يبقى لهم سوى الدعاء.

- اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل عيدهم بالجنة أجمل.