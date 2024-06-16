كم عدد رمي الجمرات في الحج للمتعجل؟.. «الإفتاء» تجيب

كم عدد رمي الجمرات في الحج للمتعجل؟، واحد من الأسئلة التي وردت لدار الإفتاء المصرية بالتزامن مع استعداد الحجاج لأداء هذا المنسك من مناسك الحج، وأجابت دار الإفتاء في فتوى تم نشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

كم عدد رمي الجمرات في الحج للمتعجل؟

وأوضحت دار الإفتاء في فتواها عن كم عدد رمي الجمرات في الحج للمتعجل، أنه في يوم النحر وأيام التشريق خلال موسم الحج، يرمي الحجاج الجمرات، وهي أربع جمرات ترمى في أيام معينة.

ولفتت خلال حديثها عن كم عدد رمي الجمرات في الحج للمتعجل، إلى أن الجمرة الأولى هي جمرة العقبة الكبرى، وترمى في يوم العيد (عشرة ذي الحجة)، بعد ذلك، يتبعها رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، وهي الجمرة الصغرى، الوسطى، والكبرى.

عادات مستحبة عند رمي الجمارات

وأشارت في فتواها عن كم عدد رمي الجمرات في الحج للمتعجل، إلى أنه عند رمي الجمرات، يُستحب للحاج أن يكثر من التكبير والتهليل والحمد لله، ويُفضل أن يبقى في منى في أوقات الليل والنهار، متبعًا سنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد رمي الجمرة الأولى، يُوصى بالدعاء بشكل طويل وخاصةً بعد الجمرة الثانية، أما بعد رمي الجمرة الثالثة (الكبرى)، يُرميها فقط ويمضي.

وأضافت أنه فيما يتعلق بعدد الحصيات التي يرميها الحاج في كل جمرة، يُرمى كل جمرة بسبع حصيات، مما يجعل المجموع الإجمالي للحصيات المرمية إحدى وعشرين حصة، هذه الأعمال تعبّر عن روحانية الحج وتجديد العهد مع الله في هذا الوقت المبارك.