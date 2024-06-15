ما حكم رمي الجمرات في الحج؟.. أحاديث نبوية تكشف السبب

الحج من أحد أعظم الشعائر الدينية التي يؤديها المسلمون، إذ يجتمع الملايين في بقعة واحدة لتنفيذ مناسك الحج من بينها رمي الجمرات، التي تمثل أحد أركان الفريضة الأساسية، لذا نوضح حكم رمي الجمرات في الحج ، والسبب وراء ذلك، وفق ما أوضحه المركز العالمي للفتوى التابع للأزهر الشريف على موقعه الرسمي.

حكم رمي الجمرات في الحج

وأكد المركز العالمي للفتوى، أنّ المسلمين اتفقوا جميعًا على أنّ رمي الجمرات من شعائر الحج المعروفة، إلا أنّ هناك لبسًا شائعًا بين العوام بأنه رجمٌا للشيطان حقيقة، وهذا الفهم غير دقيق ولم يقله أحد من العلماء، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: «الشيطان ترجمون، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون»، مشيرًا إلى أنّ الرجم هنا معنويًا وليس حسيًا، وأنّ الامتثال لأمر الله هو عين رجم الشيطان وكيده.

الدليل الشرعي من السنة النبوية

وأضح المركز أنه استنادًا إلى الأحاديث النبوية، يتضح أنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمر برمي الجمرات اتباعًا لسنة إبراهيم عليه السلام، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي الطفيل أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إنّ إبراهيم لما أمر بالمناسك، عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه، فسبقه إبراهيم، ثم ذهب به جبرائيل إلى جمرة العقبة، فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات، ثم ذهب به جبرائيل إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب».

الحكمة من رمي الجمرات

وأشار المركز إلى أنّ رمي الجمرات يتجلى في عِظَم اتباع أوامر الله سبحاه وتعالى حتى وإن جهلنا عِلة الأمر، كما أنّ الالتزام بالأوامر الإلهية دون الاعتماد فقط على ما يدركه العقل، يعكس عبودية المؤمن لله وليس للعقل، كما قال الإمام الغزالي في «إحياء علوم الدين»: «وأما رمي الجمار؛ فاقصد به الانقياد للأمر إظهارًا للرق والعبودية، وانتهاضًا لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه».

ونوه المركز إلى أنّ الرمز في رمي الجمرات يتمثل في التشبه بإبراهيم عليه السلام، حين عرض له الشيطان ليشككه في مناسكه أو يدفعه إلى المعصية، فرمي الجمرات هو رمز لطرد الشيطان وقطع أمله، إذ أمر الله عز وجل، إبراهيم عليه السلام برمي الشيطان بالحجارة، وإذا خطر ببال الحاج أنّ الشيطان لن يعرض له كما عرض لإبراهيم، فعليه أنّ يدرك أنّ هذا الخاطر من الشيطان نفسه ليضعف عزمه، وأنّ الرمي هو فعل طاعة لله وتأكيدًا على الامتثال لأوامره، مؤكدا أنّ من فاته رمي الجمرات في يوم عيد الأضحى، فله أنّ يرمي ما فاته في أي يوم من أيام التشريق ولا شيء عليه.