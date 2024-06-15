دعاء رمي الجمرات.. ردد ما جاء عن النبي: الله أكبر رغمًا للشيطان وحزبه

يجتمع ملايين المسلمين في موسم الحج من كافة أنحاء العالم في مشهد مهيب يتجلى فيه وحدة الأمة الإسلامية، وتظل مناسك الحج ومن ضمنها رمي الجمرات، فرصة عظيمة للحجاج لتجديد العهد مع الله ومع أداء هذا النسك، يأتي الدعاء كجزء لا يتجزأ، ليعزز من روحانية هذه اللحظة ويزيد من تواصل الحاج مع ربه، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي دعاء رمي الجمرات على حسب ما أوضحه الأزهر الشريف.

دعاء رمي الجمرات

وأكد الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية أن دعاء رمي الجمرات هو: «بسم الله، والله أكبر رغمًا للشيطان وحزبه وإرضاءً للرحمن». يُردَّد هذا الدعاء أثناء رمي الحصى، ليكون بمثابة تذكير للحاج بفضل الله وتأييده، ودحرًا لإغواء الشيطان.

عدد الجمرات وأوقاتها

وأوضح المركز العالمي للفتوى التابع للأزهر الشريف في إحدى منشوراته عبر موقعه الرسمي أن مجموع الجمرات في أيام التشريق يبلغ سبعين، موزعة كما يلي:

- يوم العيد: تُرمى جمرة العقبة بسبع حصيات.

- ثاني أيام العيد: تُرمى الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصاة.

- ثالث أيام العيد: تُرمى الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصاة.

- رابع أيام العيد: تُرمى الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصاة.

الأذكار المستحبة عند رمي الجمرات

وذكر الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن هناك أذكارًا مستحبة يمكن للحاج قولها عند الرمي، مؤكدًا على أهمية ذكر الله عز وجل في هذه الأوقات، موضحا أنه من السنّة أن يقف الحاج في أيام الرمي كل يوم عند الجمرة الأولى إذا رماها، ويستقبل الكعبة، ويحمد الله، ويكبر، ويهلل، ويسبح، ويدعو مع حضور القلب وخشوع الجوارح، ويَمكثُ كذلك قدرَ قراءة سورة البقرة. ويفعلُ في الجمرة الثانية وهي الوسطى كذلك، ولا يقفُ عند الثالثة، وهي جمرة العقبة.

أدعية مستحبة عند رمي الجمرات

يمكن للحاج أن يردد عدد من الأدعية عند رمي الجمرات على سبيل المثال لا الحصر ومنها:

- اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا.

-الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله والله أكبر رجمًا للشيطان ورضا للرحمن.

- اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا.

- الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.

- لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

- لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.

-اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وعملًا مشكورًا.