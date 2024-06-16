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لجنة تخطيط الأهلي تطلب من كولر مشاركة اللاعب الأجنبي.. عاجل

كتب:

حسن مظهر
09:42 ص | الأحد 16 يونيو 2024
السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي

السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي

وجّهت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، طلبًا إلى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يفيد بضرروة مشاركة الدولي المالي أليو ديانج، خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك الأمر، من أجل القدرة على تسويق اللاعب المالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار الإعلامي سيف زاهر، في حديثه ببرنامج ملعب أون تايم: «لجنة التخطيط تطلب من كولر، مشاركة ديانج من أجل الظهور بشكل أفضل، وهذا يساعد في تسويق اللاعب بشكل كبير».

جدير بالذكر أن الفترة الماضية، لم تشهد مشاركة أليو ديانج مع النادي الأهلي، ويتم الاعتماد على إمام عاشور ومروان عطية وعمرو السولية وأكرم توفيق في منتصف الملعب.

 

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